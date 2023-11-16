ХК «Спартак» дома крупно обыграл «Салават Юлаев», забросив шесть шайб

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
На пятой минуте первого периода Николай Голдобин с передач Андрея Локтионова и Ивана Морозова открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Александр Пашин удвоил преимущество красно-белых. На 17-й минуте стартового отрезка Иван Дроздов с передач Николая Кулёмина и Джоша Ливо отыграл одну шайбу уфимского клуба.
На третьей минуте второго периода Ансель Галимов с передачи Романа Рукавишникова сделал счёт 3:1. На 19-й минуте периода Динар Хафизуллин с передач Джоша Ливо и Александра Хмелевски вновь сократил отставание «Салавата Юлаева» до минимума.
В середине третьего периода Иван Морозов с передач Павла Порядина и Александра Беляева забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. В конце игры Максим Цыплаков оформил дубль, установив окончательный счёт.
- 16 ноября 2023
-
22:00
-
21:48
-
21:33
-
21:24
-
21:21
-
21:21
-
21:16
-
20:53
-
20:31
-
20:15
-
20:04
-
19:55
-
19:29
-
19:09
-
19:08
-
19:02
-
18:43
-
18:34
-
18:15
-
17:59
-
17:53
-
17:38
-
17:25
-
17:11
-
16:48
-
16:34
-
16:21
-
16:11
-
15:53
-
15:32
-
15:15
-
14:53
-
14:36
-
14:18
-
13:50