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Спартак — Салават Юлаев. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ХК «Спартак» дома крупно обыграл «Салават Юлаев», забросив шесть шайб

ХК «Спартак» дома крупно обыграл «Салават Юлаев», забросив шесть шайб
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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

На пятой минуте первого периода Николай Голдобин с передач Андрея Локтионова и Ивана Морозова открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Александр Пашин удвоил преимущество красно-белых. На 17-й минуте стартового отрезка Иван Дроздов с передач Николая Кулёмина и Джоша Ливо отыграл одну шайбу уфимского клуба.

На третьей минуте второго периода Ансель Галимов с передачи Романа Рукавишникова сделал счёт 3:1. На 19-й минуте периода Динар Хафизуллин с передач Джоша Ливо и Александра Хмелевски вновь сократил отставание «Салавата Юлаева» до минимума.

В середине третьего периода Иван Морозов с передач Павла Порядина и Александра Беляева забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. В конце игры Максим Цыплаков оформил дубль, установив окончательный счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Голдобин (Локтионов, Морозов) – 04:29 (5x4)     2:0 Пашин – 09:02 (5x5)     2:1 Дроздов (Кулёмин, Ливо) – 16:09 (5x4)     3:1 Галимов (Рукавишников) – 22:19 (5x5)     3:2 Хафизуллин (Ливо, Хмелевски) – 38:37 (5x5)     4:2 Морозов (Порядин, Беляев) – 50:13 (5x5)     5:2 Цыплаков (Принс, Чайковски) – 57:15 (en)     6:2 Цыплаков (Филин, Чайковски) – 59:57 (5x5)    
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