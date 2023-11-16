«Играющая легенда». Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин — о 900 очках Вадима Шипачёва

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал 900-е очко нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва в Континентальной хоккейной лиге.

«Вадим Шипачёв сегодня набрал 900-е очко в КХЛ? Я думаю, комментарии излишни. Играющая легенда. Уже поздравили. Посмотрим, может, проставимся. График довольно плотный. Думаю, отметим тем, что просто отдохнём и подготовимся к следующему матчу.

За счёт чего удалось победить сегодня? Реализовали свои моменты. Да, их было не так много, но и такие матчи бывают. Были игры с «Ладой», где у нас был миллион моментов, а голы не забивали. Такие победы тоже ценятся.

Давила ли серия из трёх поражений подряд? Конечно. Никто не любит проигрывать. Хорошо, что собрались сегодня и добились победы.

Был ли сегодняшний матч для меня особенным? Мы с ребятами собирались, обсуждали это. Как и в СКА, так и в «Динамо» осталось буквально пару человек, с которыми я играл. Безусловно, это приятно, возвращает воспоминания. Сложно сказать, что это очень серьёзное противостояние», — цитирует Яшкина «РБ Спорт».