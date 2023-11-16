Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов оценил достижение Вадима Шипачёва

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Динамо» (4:1) прокомментировал 900-е очко нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва в Континентальной хоккейной лиге.

«Сегодня Вадим Шипачёв преодолел показатель в 900 очков? На самом деле большое достижение, не каждый спортсмен может достичь такого результата. Он молодец – и сам забивает, и отдаёт очень много. У нас таких игроков не так много. Мы его поздравляем и ждём, что он ещё больше будет забивать и отдавать», — приводит слова Билялетдинова сайт «Ак Барса».

Напомним, Вадим Шипачёв вторым в истории Континентальной хоккейной лиги преодолел отметку в 900 очков. Первым был нападающий Сергей Мозякин – 928 (419+509) очков в 842 играх.