Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов оценил достижение Вадима Шипачёва

Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов оценил достижение Вадима Шипачёва
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Динамо» (4:1) прокомментировал 900-е очко нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва в Континентальной хоккейной лиге.

«Сегодня Вадим Шипачёв преодолел показатель в 900 очков? На самом деле большое достижение, не каждый спортсмен может достичь такого результата. Он молодец – и сам забивает, и отдаёт очень много. У нас таких игроков не так много. Мы его поздравляем и ждём, что он ещё больше будет забивать и отдавать», — приводит слова Билялетдинова сайт «Ак Барса».

Напомним, Вадим Шипачёв вторым в истории Континентальной хоккейной лиги преодолел отметку в 900 очков. Первым был нападающий Сергей Мозякин – 928 (419+509) очков в 842 играх.

Материалы по теме
Видео
Вадим Шипачёв вторым в КХЛ набрал 900 очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android