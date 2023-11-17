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«Питтсбург» проиграл «Дэвилз» и потерял очки впервые за шесть матчей

Сегодня, 17 ноября, «Питтсбург Пингвинз» проиграл на домашней площадке «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Кёртис Лазар, Натан Бастиан, Йеспер Братт, Александер Хольц и Тайлер Тоффоли.

За «Питтсбург» дублем отметился Брайан Раст. Российский нападающий Евгений Малкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

После 15 матчей «Дэвилх» занимает восьмое место в Восточной конференции с 17 очками. «Питтсбург» расположился на десятой строчке, набрав 16 очков в 15 играх.

Следующий матч «Дэвилз» проведёт с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Питтсбург» сыграет с «Каролина Харрикейнз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь