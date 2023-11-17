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«Питтсбург» проиграл «Дэвилз» и потерял очки впервые за шесть матчей

«Питтсбург» проиграл «Дэвилз» и потерял очки впервые за шесть матчей
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Сегодня, 17 ноября, «Питтсбург Пингвинз» проиграл на домашней площадке «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Кёртис Лазар, Натан Бастиан, Йеспер Братт, Александер Хольц и Тайлер Тоффоли.

За «Питтсбург» дублем отметился Брайан Раст. Российский нападающий Евгений Малкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

После 15 матчей «Дэвилх» занимает восьмое место в Восточной конференции с 17 очками. «Питтсбург» расположился на десятой строчке, набрав 16 очков в 15 играх.

Следующий матч «Дэвилз» проведёт с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Питтсбург» сыграет с «Каролина Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Раст (Гюнцель) – 06:36     1:1 Лазар (Хаула) – 13:34 (sh)     2:1 Раст (Карлссон, Кросби) – 23:17     2:2 Бастиан (Хаула, Хэмилтон) – 23:55     2:3 Братт (Хьюз, Лазар) – 42:35     2:4 Хольц (Мерсер, Палат) – 51:24     2:5 Тоффоли (Братт, Хьюз) – 51:44    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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