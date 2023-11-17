Защитник «Монреаля» — о роковом удалении Галлахера: никто в команде его не винит

Защитник «Монреаля» Джонатан Ковачевич прокомментировал удаление партнёра по команде Брендана Галлахера, который получил двойной малый штраф в концовке матча с «Вегасом» (5:6). Форвард ударил клюшкой по лицу россиянина Павла Дорофеева, а «Вегас» забил два гола в большинстве, чем предрешил исход матча в свою пользу.

«Это хоккей, он хотел поднять клюшку соперника. Брендан много работает, и он наш лидер. В нашей раздевалке нет игрока, который бы его обвинил за это удаление. Он играет с сердцем каждый вечер. Мы должны были выстоять в меньшинстве для него», — цитирует Ковачевича пресс-служба клуба.

Как сообщает пресс-служба «Голден Найтс», Дорофеев в этом моменте лишился нескольких зубов.