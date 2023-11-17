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Фьоре: Тамбиев предлагал канадцам российские паспорта? Мне такого предложения не поступало

Фьоре: Тамбиев предлагал канадцам российские паспорта? Мне такого предложения не поступало
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Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре заявил, что не получал предложения от главного тренера владивостокцев Леонида Тамбиева получить российский паспорт. Ранее в КХЛ несколько легионеров получили гражданство России и теперь не считаются в КХЛ иностранными хоккеистами.

«Предлагал ли Тамбиев канадцам «Адмирала» получить российский паспорт? Мне такого предложения не поступало. Я бы определённо задумался об этом. У меня уже двойное гражданство, но я бы подумал и о российском паспорте», — сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джованни Фьоре читайте на «Чемпионате»:

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«Задумался бы о получении российского паспорта». Интервью с канадским лидером «Адмирала»
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