«Зависит от того, чего и сколько они пьют». Фьоре — об инцидентах с болельщиками в ECHL

Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре рассказал об игре и поведении болельщиков в лиге ECHL.

«Русские игроки рассказывают, что в ECHL оплёвывают автобусы? В лиге Восточного побережья я сыграл всего 30 матчей. Это абсолютно другая лига, там сложно играть. Но ничего необычного со мной там не происходило. Многое зависит от болельщиков — чего и сколько они пьют. Некоторые фанаты безумнее остальных. Не хочется такого видеть, но это происходит, это часть игры.

Некоторые игроки говорят, что в ECHL вообще хочется закончить с хоккеем? Это точно не мой случай. Тогда я ещё был на контракте новичка в НХЛ, да и провёл в ECHL меньше сезона. Это закаляет тебя, не всем же идти по лёгкому пути. Об окончании карьеры точно не задумывался», — сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джованни Фьоре читайте на «Чемпионате»: