Главный тренер «Нефтехимика» оценил дебют защитника Ильи Пастухова

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал первую игру за нижнекамский клуб защитника Ильи Пастухова.

«Парень молодой, я знаю, на что он способен. Всегда у игрока есть шанс быть ведущим защитником, получать больше игрового времени. Всё зависит от него. Раз он сегодня играл, значит, мы ему доверяем и у него есть способности. Будем надеяться, что он поможет нашей команде», — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, накануне 22-летний Пастухов покинул «Адмирал», где сыграл два матча без набранных очков с показателем полезности «-2». Всего в КХЛ воспитанник новосибирского хоккея провёл 53 игры, в которых отметился 4 (2+2) результативными баллами.

Соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2023/2024.