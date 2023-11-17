Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» оценил дебют защитника Ильи Пастухова

Главный тренер «Нефтехимика» оценил дебют защитника Ильи Пастухова
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал первую игру за нижнекамский клуб защитника Ильи Пастухова.

«Парень молодой, я знаю, на что он способен. Всегда у игрока есть шанс быть ведущим защитником, получать больше игрового времени. Всё зависит от него. Раз он сегодня играл, значит, мы ему доверяем и у него есть способности. Будем надеяться, что он поможет нашей команде», — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, накануне 22-летний Пастухов покинул «Адмирал», где сыграл два матча без набранных очков с показателем полезности «-2». Всего в КХЛ воспитанник новосибирского хоккея провёл 53 игры, в которых отметился 4 (2+2) результативными баллами.

Соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Материалы по теме
«Не забивает голы, «привозит» удаления». Леонтьев объяснил расторжение контракта с Камара
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android