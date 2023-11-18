Мишуров: маленький я мечтал, что когда-нибудь арена в Омске будет скандировать мою фамилию

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров заявил, что всегда мечтал, чтобы домашняя публика на арене в Омске скандировала его фамилию. Голкипер сделал 19 сейвов и помог «Авангарду» обыграть «Адмирал» по буллитам (2:1 Б).

«Не «замерзал» ли сегодня? Да при такой игре, при такой атмосфере невозможно «замёрзнуть». От того, какой шум на трибунах, как болельщики гонят вперёд – мурашки по коже. Ты постоянно находишься в игре. Конечно, слышал как скандировали мою фамилию во время видеопросмотра в серии буллитов. Знаете, я лет в 7-8-9, в этом возрасте, когда приходил маленький на арену в Омске смотреть на взрослый «Авангард» и слышал, как фанаты скандируют чью-то фамилию, то всегда мечтал о том, что когда-нибудь и со мной так ж будет. И сейчас было первый раз, когда прям вся арена…Невероятно!», — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.