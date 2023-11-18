«Это оплеуха для меня». Вратарь «Авангарда» Мишуров – о буллите Бучельникова

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров оценил буллит, забитый в его ворота форвардом «Адмирала» Дмитрием Бучельниковым.

«На тренировках много времени уделяю ближнему бою, в том числе буллитам. Это очень важно уметь быстро двигаться, когда шайба близко, на добиваниях, отскоках. Только Бучельников меня переиграл? Я вам скажу, что то, как он меня переиграл – это оплеуха для меня.

Да, восемь побед подряд у «Авангарда» и все со мной в воротах. Но за предыдущие три игры могу только поблагодарить парней, что забивали столько голов, потому что я пропускал достаточно много. Снимаю шляпу перед ними, хорошо, что сегодня удалось вернуть им своеобразный должок», — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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