Дубль Пилипенко помог «Северстали» одержать уверенную победу над «Витязем»
Поделиться
В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» нанесла поражение подмосковному «Витязю» (6:2).
Дублем в этом матче отметился форвард «сталеваров» Кирилл Пилипенко. Также в составе победителей отличились Александр Скоренов, Илья Иванцов, Кристиан Ярош и Александр Жабреев. У гостей шайбы забросили Скотт Уилсон и Владислав Кара.
«Северсталь» набрала 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» остался с 26 очками и находится на последнем, 11-м месте. Завтра, 19 ноября, эти команды сойдутся вновь в Череповце.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Скоренов (Иванцов, Степанов) – 23:48 (5x4) 1:1 Уилсон (Рой, Цицюра) – 30:57 (5x4) 1:2 Кара (Воронков) – 34:42 (5x5) 2:2 Иванцов (Скоренов) – 38:49 (5x5) 3:2 Пилипенко (Буренов, Ильин) – 43:53 (5x5) 4:2 Ярош – 46:04 (5x4) 5:2 Жабреев (Подшивалов) – 46:24 (5x5) 6:2 Пилипенко (Ярош, Муханов) – 55:32 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Комментарии
- 18 ноября 2023
-
19:43
-
19:29
-
19:24
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
18:52
-
18:43
-
18:21
-
18:01
-
17:43
-
17:13
-
17:01
-
16:44
-
16:44
-
16:21
-
16:07
-
15:50
-
15:25
-
15:00
-
14:34
-
14:28
-
14:10
-
13:45
-
13:16
-
12:55
-
12:40
-
12:15
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:00
Партнерский контент