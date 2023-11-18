Дубль Пилипенко помог «Северстали» одержать уверенную победу над «Витязем»

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» нанесла поражение подмосковному «Витязю» (6:2).

Дублем в этом матче отметился форвард «сталеваров» Кирилл Пилипенко. Также в составе победителей отличились Александр Скоренов, Илья Иванцов, Кристиан Ярош и Александр Жабреев. У гостей шайбы забросили Скотт Уилсон и Владислав Кара.

«Северсталь» набрала 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» остался с 26 очками и находится на последнем, 11-м месте. Завтра, 19 ноября, эти команды сойдутся вновь в Череповце.

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