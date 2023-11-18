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Дубль Пилипенко помог «Северстали» одержать уверенную победу над «Витязем»

Дубль Пилипенко помог «Северстали» одержать уверенную победу над «Витязем»
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В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» нанесла поражение подмосковному «Витязю» (6:2).

Дублем в этом матче отметился форвард «сталеваров» Кирилл Пилипенко. Также в составе победителей отличились Александр Скоренов, Илья Иванцов, Кристиан Ярош и Александр Жабреев. У гостей шайбы забросили Скотт Уилсон и Владислав Кара.

«Северсталь» набрала 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» остался с 26 очками и находится на последнем, 11-м месте. Завтра, 19 ноября, эти команды сойдутся вновь в Череповце.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Скоренов (Иванцов, Степанов) – 23:48 (5x4)     1:1 Уилсон (Рой, Цицюра) – 30:57 (5x4)     1:2 Кара (Воронков) – 34:42 (5x5)     2:2 Иванцов (Скоренов) – 38:49 (5x5)     3:2 Пилипенко (Буренов, Ильин) – 43:53 (5x5)     4:2 Ярош – 46:04 (5x4)     5:2 Жабреев (Подшивалов) – 46:24 (5x5)     6:2 Пилипенко (Ярош, Муханов) – 55:32 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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