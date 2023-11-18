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ЦСКА обыграл «Сочи» благодаря дублю Мамина в выездном матче КХЛ

ЦСКА обыграл «Сочи» благодаря дублю Мамина в выездном матче КХЛ
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В Сочи завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный клуб потерпел поражение от столичного ЦСКА (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Сагадеев (Бракко, Гараев) – 27:15 (5x5)     1:1 Нестеров (Долженков, Диц) – 44:08 (5x5)     1:2 Мамин (Соркин, Абрамов) – 52:43 (5x5)     1:3 Мамин – 55:20 (5x5)    
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