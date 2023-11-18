ЦСКА обыграл «Сочи» благодаря дублю Мамина в выездном матче КХЛ
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В Сочи завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный клуб потерпел поражение от столичного ЦСКА (1:3).
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