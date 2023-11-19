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Два очка Ничушкина и 24 сейва Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

Два очка Ничушкина и 24 сейва Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»
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Сегодня, 19 ноября, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 6:3.

Хозяева открыли счёт в матче. В их составе сегодня забивали Тайлер Сегин, отличившийся дублем, а также Джо Павелски.

У гостей в сегодняшней встрече заброшенные шайбы в свой актив записали Майлз Вуд, Райан Джохансен, Микко Рантанен, Эндрю Кольяно, Росс Колтон (в пустые ворота), а также российский форвард Валерий Ничушкин, в активе которого также одна результативная передача. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев совершил по ходу матча 24 спасения.

Теперь «Даллас» занимает четвёртое место в турнирной таблице Запада, имея в активе 23 очка. У «Колорадо» на балл меньше, команда находится на пятом месте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 10:33     2:0 Павелски (Бенн, Робертсон) – 14:21 (pp)     3:0 Сегин (Марчмент, Линделль) – 22:12     3:1 Вуд (Колтон, Макар) – 33:27     3:2 Джохансен (Макар, Рантанен) – 37:09 (pp)     3:3 Ничушкин – 44:19     3:4 Рантанен (Тэйвз, Ничушкин) – 54:32     3:5 Кольяно (Кивиранта, Жирар) – 54:43     3:6 Колтон (Макар) – 59:30    
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