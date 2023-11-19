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Два очка Ничушкина и 24 сейва Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

Сегодня, 19 ноября, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 6:3.

Хозяева открыли счёт в матче. В их составе сегодня забивали Тайлер Сегин, отличившийся дублем, а также Джо Павелски.

У гостей в сегодняшней встрече заброшенные шайбы в свой актив записали Майлз Вуд, Райан Джохансен, Микко Рантанен, Эндрю Кольяно, Росс Колтон (в пустые ворота), а также российский форвард Валерий Ничушкин, в активе которого также одна результативная передача. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев совершил по ходу матча 24 спасения.

Теперь «Даллас» занимает четвёртое место в турнирной таблице Запада, имея в активе 23 очка. У «Колорадо» на балл меньше, команда находится на пятом месте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.