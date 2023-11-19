Первый матч дальневосточного дерби сезона остался за «Адмиралом», Иванов оформил шат-аут

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся первый матч дальневосточного дерби сезона между «Амуром» и «Адмиралом». Победу в матче одержали владивостокцы со счётом 2:0.

На 13-й минуте при игре в большинстве счёт открыл нападающий «Адмирала» Павел Шэн, которому ассистировал Алексей Соловьёв и Даниил Гутик. Владивостокцы удвоили своё преимущество в середине второго периода, когда Семён Панкратов забил свой первый гол за «Адмирал» после обмена из ЦСКА. Вратарь «Адмирала» Сергей Иванов оформил шат-аут, отразив все 48 бросков по воротам.

Этот матч стал первым в сезоне в рамках дальневосточного дерби. Затем 21 и 28 ноября команды вновь встретятся на домашней площадке «Амура». Вторая половина сезонной серии пройдёт во Владивостоке — 6, 7 и 20 декабря. По итогам всех шести встреч команды разыграют между собой новый трофей – Кубок Икры.