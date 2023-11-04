Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Победитель сезонной серии матчей между «Амуром» и «Адмиралом» получит Кубок Икры

Победитель сезонной серии матчей между «Амуром» и «Адмиралом» получит Кубок Икры
Комментарии

На самые принципиальные встречи сезона «Адмирал» и «Амур» выйдут в специальной форме, а по итогам всех шести встреч разыграют между собой новый трофей – Кубок Икры. Как сообщает пресс-служба «Адмирала», болельщиков на каждом из шести матчей ждёт яркое предматчевое шоу и море активностей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч сезона дальневосточного дерби состоится 19 ноября в Хабаровске. Затем 21 и 28 ноября команды вновь встретятся на домашней площадке «Амура». Вторая половина сезонной серии пройдёт во Владивостоке — 6, 7 и 20 декабря.

В десяти матчах прошлого сезона-2022/2023 «Амур» выиграл шесть встреч. На текущий момент «Амур» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» расположился на последнем месте в общей таблице лиги.

Материалы по теме
«Не захожу в раздевалку после таких игр». Тамбиев — о поражении «Адмирала» 1:6
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android