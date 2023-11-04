Победитель сезонной серии матчей между «Амуром» и «Адмиралом» получит Кубок Икры

На самые принципиальные встречи сезона «Адмирал» и «Амур» выйдут в специальной форме, а по итогам всех шести встреч разыграют между собой новый трофей – Кубок Икры. Как сообщает пресс-служба «Адмирала», болельщиков на каждом из шести матчей ждёт яркое предматчевое шоу и море активностей.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Первый матч сезона дальневосточного дерби состоится 19 ноября в Хабаровске. Затем 21 и 28 ноября команды вновь встретятся на домашней площадке «Амура». Вторая половина сезонной серии пройдёт во Владивостоке — 6, 7 и 20 декабря.

В десяти матчах прошлого сезона-2022/2023 «Амур» выиграл шесть встреч. На текущий момент «Амур» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» расположился на последнем месте в общей таблице лиги.