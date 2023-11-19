Тренер «Северстали»: пропустили два гола в большинстве — соперник хотел больше победить

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Витязя» (3:5) в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

«Начало было за соперником, потом мы выравняли игру. Получили большинство, могли спасти этот матч, но увы. Пропустили два гола в большинстве. Собственно говоря, это свидетельствует о том, что соперник сегодня хотел больше победить», — приводит слова Козырева пресс-служба череповецкого клуба.

После 32 матчей «Северсталь» набрала 33 результативных балла и находится на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Андрея Козырева сыграют дома с ЦСКА. Игра состоится 22 ноября и начнётся в 19:30 мск.