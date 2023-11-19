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Северсталь — Витязь. Прямая трансляция
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Четыре очка Роя помогли «Витязю» одержать гостевую победу над «Северсталью»

Четыре очка Роя помогли «Витязю» одержать гостевую победу над «Северсталью»
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В Череповце закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На шестой минуте первого периода Владислав Цицюра с передач Александра Дарьина и Джереми Роя открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Иван Савчик с передач Ивана Ежова и Руслана Педана удвоил преимущество гостей. На 14-й минуте Иван Подшивалов с передач Александра Жабреева и Тимофея Давыдова отыграл одну шайбу хозяев.

На седьмой минуте второго периода Никита Коростелёв с передач Егора Степанова и Николая Буренова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Скотт Уилсон с передач Дерека Барака и Джереми Роя вновь вывел «Витязь» вперёд.

На 13-й минуте третьего периода Кирилл Пилипенко с передач Кристиана Яроша и Данила Аймурзина сделал счёт 3:3. Спустя две минуты Иван Ежов с передачи Джереми Роя в третий раз вывел гостей вперёд. В конце матча Александр Дарьин установил окончательный счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Цицюра (Дарьин, Рой) – 05:57 (5x4)     0:2 Савчик (Ежов, Педан) – 12:01 (4x5)     1:2 Подшивалов (Жабреев, Давыдов) – 13:44 (5x5)     2:2 Коростелёв (Степанов, Буренов) – 26:42 (5x4)     2:3 Уилсон (Барак, Рой) – 33:28 (5x5)     3:3 Пилипенко (Ярош, Аймурзин) – 52:25 (5x4)     3:4 Ежов (Рой) – 54:14 (4x5)     3:5 Дарьин (Уилсон, Рой) – 58:20 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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