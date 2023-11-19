Четыре очка Роя помогли «Витязю» одержать гостевую победу над «Северсталью»

В Череповце закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
На шестой минуте первого периода Владислав Цицюра с передач Александра Дарьина и Джереми Роя открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Иван Савчик с передач Ивана Ежова и Руслана Педана удвоил преимущество гостей. На 14-й минуте Иван Подшивалов с передач Александра Жабреева и Тимофея Давыдова отыграл одну шайбу хозяев.
На седьмой минуте второго периода Никита Коростелёв с передач Егора Степанова и Николая Буренова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Скотт Уилсон с передач Дерека Барака и Джереми Роя вновь вывел «Витязь» вперёд.
На 13-й минуте третьего периода Кирилл Пилипенко с передач Кристиана Яроша и Данила Аймурзина сделал счёт 3:3. Спустя две минуты Иван Ежов с передачи Джереми Роя в третий раз вывел гостей вперёд. В конце матча Александр Дарьин установил окончательный счёт.
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- 19 ноября 2023
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