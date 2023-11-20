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Шайбы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

Шайбы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Сент-Луисом». Победу в матче одержали «Блюз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Джейк Нейборс, а также два российских нападающих: Алексей Торопченко и Павел Бучневич.

У хозяев в сегодняшнем матче единственной шайбой отличился Мэйсон Мактавиш.

«Сент-Луис» после сегодняшней победы поднялся на седьмое место турнирной таблицы Западной конференции. У команды 19 очков после 17 матчей. «Анахайм» расположился на девятом месте с 18-ю очками.

В следующей встрече «Сент-Луис» в гостях сыграет с «Аризоной», а «Анахайм» у себя на площадке примет «Монреаль».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Сундквист) – 09:25     0:2 Бучневич (Кайру, Перунович) – 16:34 (pp)     0:3 Торопченко (Фолк, Хейз) – 25:39     1:3 Мактавиш (Киллорн, Джонс) – 28:47    
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