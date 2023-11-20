Шайбы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Сент-Луисом». Победу в матче одержали «Блюз» со счётом 3:1.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Джейк Нейборс, а также два российских нападающих: Алексей Торопченко и Павел Бучневич.
У хозяев в сегодняшнем матче единственной шайбой отличился Мэйсон Мактавиш.
«Сент-Луис» после сегодняшней победы поднялся на седьмое место турнирной таблицы Западной конференции. У команды 19 очков после 17 матчей. «Анахайм» расположился на девятом месте с 18-ю очками.
В следующей встрече «Сент-Луис» в гостях сыграет с «Аризоной», а «Анахайм» у себя на площадке примет «Монреаль».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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