Глава Медиалиги подробно рассказал о создании Медийной хоккейной лиги

Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал о создании Медийной хоккейной лиги и ответил на вопрос об участии в ней звёзд КХЛ и НХЛ.

«Я хотел заняться хоккеем ещё в прошлую зиму. В Казани летом прошлого года анонсировал создание Медийной хоккейной лиги. Тут же сразу получил положительный фидбэк, в том числе и КХЛ. И во многом желание поработать вместе заставило перенести старт на эту зиму, потому что с руководством Континентальной лиги мы прорабатывали в том числе и формат, где сама КХЛ создаст на базе существующих команд составы формата «три в поле и один на воротах». И было бы классно, но не получилось.

Где и когда играть будем? В целом готовы и планируем на Рождество. Концепция — зимняя классика формата «три на три». Рождественское настроение, новогодняя и рождественская иллюминация, гирлянды, сугробы и другие классные истории, которые предлагают московские парки. Играть мы планируем в новых и отреставрированных парках на «Речном вокзале», «Водном стадионе».

В 2026 году заканчивается контракт у Александра Овечкина с «Вашингтоном», ставим ли мы перед собой цель, чтобы к тому моменту он играл у нас? Безусловно. Понятно, что жизнь Овечкина как хоккеиста в «Динамо» будет дольше, если он туда вернётся. За клуб он может провести не один сезон, а его активность в медиахоккее может ограничиться несколькими матчами. Но я уверен, что Овечкин — это тот человек, которому позволительно по любому контракту и соглашению играть там, где он хочет. И если у него будет интерес к этому, он точно поучаствует.

Поддержка со стороны Александра нашему проекту обеспечена, и это будет в этом сезоне как минимум в виде конференц-связи либо какого-то кружка в «телеге». Привлекать главных звёзд нашего хоккея к этой истории очень бы хотелось. Я очень надеюсь, что наш проект может быть интересен тому же самому Роману Ротенбергу, и вполне возможно, чем чёрт не шутит, что на лёд выйдет и он в том числе.

Кто ещё будет участвовать в рамках промо из тех, кого мы знаем? Вся хоккейная элита. Малкин, Кучеров? Да. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы ребята это не поддержали. Речь идёт и о том, чтобы тот же бывший глава ИИХФ Рене Фазель, например, сказал: «Парни, делаете большое дело». Думаю, и со стороны Вячеслава Фетисова и Владислава Третьяка может быть поддержка такой истории», — сказал Осипов в интервью «РБК Спорт».