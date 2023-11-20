Каменев: не знаю, что сделать, чтобы у ЦСКА пошла игра. Сегодня не наиграли на поражение

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев после поражения своей команды в армейском дерби от СКА (1:2) ответил на вопрос, почему столичному клубу не удаются победные серии в нынешнем сезоне.

«Почему ЦСКА не может выиграть больше трёх матчей подряд? Честно, не знаю. Последние соперники были не из топ-команд. Не сказал бы, что сегодня наиграли на поражение, было много моментов. Не идёт ни у команды, ни у меня. Не знаю, что нужно сделать, чтобы наконец-то пошла игра», — сказал Каменев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Это уже второе поражение ЦСКА в армейских дерби в текущем сезоне. Первое случилось 6 октября, в котором команда Романа Ротенберга одержала победу в гостях со счётом 3:2.