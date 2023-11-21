Валерий Ничушкин отличился в четвёртой игре подряд

В эти минуты на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Российский форвард Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Таким образом игрок «Колорадо» забивает в четвёртой игре подряд.

После двух периодов счёт в матче 3:2 в пользу «Колорадо».

Напомним, до этого россиянин забивал в матчах с «Сиэтл Кракен» (5:1), дважды с «Анахайм Дакс» (8:2), а также с «Даллас Старз» (6:3).

Напомним, всего в текущем сезоне на счету Ничушкина 14 (7+7) результативных баллов в 17 играх регулярки НХЛ.