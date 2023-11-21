Валерий Ничушкин отличился в четвёртой игре подряд
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В эти минуты на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Российский форвард Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Таким образом игрок «Колорадо» забивает в четвёртой игре подряд.
После двух периодов счёт в матче 3:2 в пользу «Колорадо».
Напомним, до этого россиянин забивал в матчах с «Сиэтл Кракен» (5:1), дважды с «Анахайм Дакс» (8:2), а также с «Даллас Старз» (6:3).
Напомним, всего в текущем сезоне на счету Ничушкина 14 (7+7) результативных баллов в 17 играх регулярки НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3-й период
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Кольяно (Ничушкин, Макар) – 14:00 (sh) 1:1 Форсберг (Гласс, Томасино) – 19:42 2:1 Лозон (Нюквист, О'Райлли) – 23:56 2:2 Тэйвз (Маккиннон, Макар) – 28:55 2:3 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 33:33 (pp)
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