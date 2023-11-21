Макар — четвёртый защитник в истории НХЛ с тремя и более ассистами в трёх играх подряд

Сегодня, 21 ноября, «Нэшвилл Предаторз» обыграл на своей площадке «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 4:3.

Защитник «Колорадо» Кейл Макар выступил в роли ассистента в каждой из трёх шайб своей команды.

Таким образом, 25-летний канадец стал четвёртым защитником в истории НХЛ, который смог отметиться тремя и более результативными передачами в трёх играх подряд. Перед этим ему это удалось в матчах с «Даллас Старз» и «Анахайм Дакс».

До Макара аналогичным достижением отметились Пол Коффи (1987/88, «Питтсбург Пингвинз», 3 матча), Рэй Бурк (1993/94, «Бостон Брюинз», 3 матча) и Роман Йоси (2021/22, «Нэшвилл Предаторз», 3 матча).