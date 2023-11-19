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Кейл Макар быстрее всех защитников в истории НХЛ отдал 200 передач со старта карьеры

Сегодня, 19 ноября, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 6:3.

Защитник «Колорадо» Кейл Макар отметился тремя результативными передачами. Всего на счету 25-летнего канадца 201 результативная передача в 254 матчах за карьеру в НХЛ.

Таким образом, Макар быстрее всех защитников в истории НХЛ набрал 200 ассистов. Ранее рекорд принадлежал защитнику «Ванкувера» Куинну Хьюзу, добравшемуся до этой отметки за 263 матча.

Всего на счету Макара в НХЛ 270 очков — 69 заброшенных шайб и 201 результативная передача с показателем полезности «+106». Макар стал четвёртым защитником в истории франшизы «Колорадо», набравшим 200 ассистов. Тремя другими были Тайсон Бэрри (232), Джон-Майкл Лайлз (207) и Адам Фут (203).