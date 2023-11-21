СКА одержал 85-ю победу над ЦСКА, чаще армейцы с Невы обыгрывали только трёх соперников

СКА одержал 85-ю победу над ЦСКА в матчах чемпионатов страны, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Чаще армейцы с Невы обыгрывали только трёх соперников: московские «Динамо» (87) и «Спартак» (94), а также нижегородское «Торпедо» (97).

Напомним, СКА набрал 38 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы Москвы остались с 36 очками и идут следом. Примечательно, что после этой игры у обоих клубов одинаковое количество заброшенных и пропущенных шайб — 94-72.

Накануне в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором СКА нанёс поражение ЦСКА (2:1). В следующем матче СКА сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге 23 ноября в 19:30 мск.