Нападающий СКА Бардаков: «Спартак» мы можем спокойно обыгрывать, и будем это делать

Нападающий СКА Захар Бардаков подвёл итог победного матча с ЦСКА (2:1) и поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком», которая состоится в Санкт-Петербурге 23 ноября в 19:30 мск.

«Всегда приятно побеждать. Хорошо, что сделали это в «Ледовом», продлили нашу победную серию, обыграли хорошую команду. Только положительные эмоции. Думаю, нам сейчас все игры легче даются. Мы стараемся контролировать ход игры и не теряем концентрацию. Закономерный результат.

Что можно сказать об игре ЦСКА в этом матче? Быстрая команда, показывала очень высокие скорости. Нам было тяжело, мы нередко удалялись – где-то это сбило ритм. Во втором периоде парни, которые не играют в меньшинстве, вышли на две смены. В целом соперник ничем не удивил – мы знали, что они будут делать, знали их план на игру, стратегию, и подготовились к этому.

В первом периоде сложилась такая картина: периодами то ЦСКА подряд атаковал, то СКА, максимально спокойная, равная игра? Да, есть такое. Я уже третий год в команде, и у нас есть отличие – в этом году в таких матчах, где мало голевых моментов (что у нас, что у соперника), мы можем забить больше. Это хороший, большой плюс для нас. В дальнейшем, в плей-офф нам это поможет.

В чём главный залог успеха нынешней победной серии СКА? Мы чуть-чуть подсыгрались, уже провели долгое время вместе. Нас должно было прорвать. Каждый выполняет свою работу и держит концентрацию. Каждый может забить, но и при этом может играть в обороне, придерживаться нашей системы, нашего плана на игру. На этом всё строится и получаются победы.

Впереди у СКА – матч с лидером Западной конференции, «Спартаком», удивляют позиции красно-белых и что ждать от предстоящей игры? Стоит ждать такой же боевой игры, как на выезде. Нам тогда чуть-чуть не повезло. То, что они лидеры, – это ничего не даёт. В прошлом году мы также всех побеждали и шли на первом месте. Кто-то всё равно будет идти на первом месте. «Спартак» – равная команда, мы можем её спокойно обыгрывать, и будем это делать в ближайшем матче», — цитирует Бардакова «Спорт день за днём».