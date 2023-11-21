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Коновалов сделал шикарный сейв в игре с «Ак Барсом», «Динамо» забросило в ответной атаке

В эти минуты в Москве проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает казанский «Ак Барс». После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.

В конце второй двадцатиминутки голкипер бело-голубых Илья Коновалов ошибся при передаче, и форвард казанского клуба Никита Дыняк не смог поразить пустые ворота. Голкипер московского клуба в великолепном прыжке отразил бросок. В ответной атаке подопечные Алексея Кудашова забросили шайбу. Голом отметился Эрик О'Делл с передач Дмитрия Рашевского и Павла Кудрявцева.

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В следующем матче «Динамо» сыграет дома с нижегородским «Торпедо» 23 ноября.