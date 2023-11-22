Защитник «Коламбуса» Сиверсон выбыл на шесть недель

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Дэймон Сиверсон вероятно пропустит шесть недель из-за травмы косых мышц живота, сообщает Associated Press. Он получил повреждение в последнем матче команды в гостях с «Филадельфией Флайерз» (2:5).

Сиверсон прыгнул на лёд, пытаясь удержать шайбу в зоне нападения, после чего «Блю Джекетс» пропустили в меньшинстве. Защитник покинул площадку и больше на неё не возвращался.

Генеральный менеджер команды Ярмо Кекалайнен сказал, что 29-летний хоккеист, скорее всего, больше не появится на льду до нового года. Сиверсон сыграл в этом сезоне 19 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков. В среднем он проводил на площадке почти 21 минуту за встречу.

Также «Коламбус» отправил нападающего Трея Фикса-Волански в клуб АХЛ «Кливленд Монстерз». На счету «Блю Джекетс» серия из поражений в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ подряд, в семи из которых они вели в счёте.