Звёзды на скамейке, русские — самые стабильные. Что происходит с «Коламбусом»?

«Коламбус» после ухода Артемия Панарина, Сергея Бобровского и обмена Пьер-Люка Дюбуа занялся перестройкой, начав её с неизбежного этапа накопления активов. Казалось, это у менеджмента получалось удачно — «мундиры» удачнейше обменяли желавшего уйти Сета Джонса в «Чикаго» на два пика из топ-12 драфта, потом основательно затарились пиками помельче. Клуб сделал знаковое подписание в лице Джонни Годро, которое должно было показать, что звёзды могут и ехать в штат Огайо, а не только убегать из него. Уже этим летом «Коламбус» укрепил и оборону обменами Ивана Проворова и Дэймона Сиверсона.

Проблемы начались ещё до того, как сезон даже начался. Назначение Майка Бэбкока некоторые западные журналисты встретили в штыки из-за его неоднозначной репутации — однако вляпаться в по-настоящему громкий скандал он на тот момент не успел, а в его тренерской квалификации сомнений не было никаких. Даже пессимисты не могли представить, что Майк вляпается в скандал с чтением чужой переписки до того, как проведёт хотя бы один предсезонный матч.

Нельзя сказать, что экстренно заменивший его Паскаль Венсан — случайный человек на своём месте. Венсан начал тренировать уже в 23 года (сейчас ему 52), долгое время работал и помощником, и главным тренером в АХЛ, а сайты ESPN и The Athletic включали его в списки людей, которые в скором времени должны получить повышение. Однако готовился ли он к тому, что станет тренером так внезапно? Обязанности Венсана в тренерском штабе пришлось экстренно перекидывать на пришедшего перед самым стартом регулярки Марка Рекки, который этих игроков в руках не держал вообще.

Несмотря на многочисленные изменения, старт сезона для «Коламбуса» получается таким же унылым, как и в последние годы. Команда выиграла лишь 4 матча из 17, проиграла 9 последних игр из 10 и идёт на последнем месте Востока. Даже с учётом того, что команды Столичного дивизиона на старте сезона хромают на все ноги, такой старт сильно затрудняет борьбу за плей-офф. Что же происходит в «Коламбусе»?

Пожалуй, самая заметная проблема команды — состояние её главных звёзд. Годро и Лайне, из которых тренеры долго лепили вингеров ударного звена «мундиров», на двоих набрали девять очков в 25 матчах. Убийственный факт: защитник-домосед для третьей пары Эрик Гудбрансон, который приходил в команду одновременно с Годро и воспринимался многими болельщиками как балласт, прямо сейчас набирает больше очков, чем Джонни Хоккей (семь против шести).

Джонни Годро Фото: Terrance Williams/AP/ТАСС

Патрика Лайне в прошлом году даже пытались заиграть в центре, что было связано с отсутствием взрослых звёздных центров (об этой проблеме ниже). Сложно было представить себе, как ориентированная в основном на бросок финская «пулялка» освоится в роли диспетчера, и в новом сезоне эксперимент забросили. Впрочем, попытки использовать Лайне на обеих позициях пока не приносят КПД: и его, и Годро в матче с «Аризоной» сажали в запас на последние минуты игры. Для Джонни это было уже второе оставление на скамейке в этом сезоне — невиданный для НХЛ случай.

Если Лайне после первых ударных сезонов в «Виннипеге» как будто слишком полюбил компьютерные игры и красивую жизнь, то причина такого спада Годро не совсем понятна. Возможно, на него повлияло то, что Джонни получил контракт всей жизни и выбрал не лучший клуб из доступных на рынке, а тот, который был более удобен для работы его жены. Генменеджер Ярмо Кекяляйнен не пытается оправдать своих звёзд: «Нам нужно, чтобы большие парни начали что-то делать. Я думаю, вряд ли есть кто-то, кто понимает это лучше их. Они должны привести свою игру в порядок. Путь к тому, чтобы это сделать — работать усерднее. Если ты начнёшь обижаться — я не хочу сказать, что кто-то будет это делать — дела станут только хуже. Никто тебе ничего просто так не даст в этой лиге, никто не пожалеет тебя».

Но у самого Кекяляйнена тоже достаточно работы. Состав «Коламбуса» явно перегружен, но не самыми топовыми игроками — на бумаге у клуба есть сразу шесть праворуких защитников, которых «мундиры» вряд ли переварят. Шестой номер драфта-2021 Кент Джонсон недавно уехал в АХЛ, потому что в составе было слишком много игроков на односторонних контрактах — ну а выбранный чуть ниже на том же драфте Коул Силлинджер, который ярко ворвался в НХЛ в своём дебютном сезоне, после этого сильно замедлил своё развитие. Первый вратарь клуба Элвис Мерзликин как будто до сих пор не оправился после трагической смерти друга и одноклубника Матиса Кивлениекса.

Дмитрий Воронков Фото: Noah K. Murray/AP/ТАСС

Однако есть у «Коламбуса» и светлые пятна — и нередко ими оказываются наши игроки. Звено Дмитрий Воронков — Адам Фантилли — Кирилл Марченко забросило пять шайб и пока что является самым результативным в команде как в абсолютных числах, так и в пересчёте на 60 минут. Кирилл после неудачного старта сезона попадал в запас, но вернулся оттуда и стал генерировать опасность. В целесообразности приезда Воронкова в НХЛ сомневались даже на родине, но самый тяжёлый форвард лиги в очередной раз подтверждает правильность американской спортивной поговорки: размеру научить нельзя.

Воронкова всегда видно на льду — и не только из-за того, что ангарский форвард выделяется габаритами: он всегда готов бросить, пойти на добивание, вступить в единоборство или приложить кого-нибудь силовым. Тяжесть хитов Дмитрия недавно узнал даже Джейкоб Труба из «Рейнджерс», который своей массой не раз выводил звёзд НХЛ из игры: если говорить кратко и просто, то Воронков заряжен и горит. Фантилли ещё в преддрафтовом сезоне выглядел самым готовым к НХЛ игроком драфта, и, хотя его игра на ЧМ смутила, он перенёс в главную лигу свою эффективность. Марченко же продолжает быть отличным снайпером.

«В нём нет реальных недостатков. Да, у Дмитрия нет опыта игры в НХЛ, но он гораздо лучше готов к этой лиге, чем большинство игроков, которые приезжают из Европы. Он крупный, имеет хорошее чутьё, готов лезть на пятак, бьётся за своих одноклубников», — сказал о Воронкове президент по хоккейным операциям клуба Джон Дэвидсон.

Другие игроки многочисленной русской диаспоры привлекают поменьше внимания. Иван Проворов всё ещё делит первое место в списке лучших бомбардиров команды (0+10 в 17 играх), хотя получает мало времени в большинстве. Егор Чинахов после удачного отрезка в АХЛ вернулся в основу — несмотря на одну шайбу в пяти играх, продвинутая статистика умных шайб показывает, что омский форвард — один из самых быстрых игроков НХЛ. Вратарь Даниил Тарасов из-за травмы пока ни разу не играл в этом сезоне.

Иван Проворов Фото: Sue Ogrocki/AP/ТАСС

Впрочем, хорошей игры наших игроков пока не хватает для того, чтобы хорошо играл весь клуб — и некоторые журналисты из-за этого уже требуют голов клубного начальства. «Критики Кекяляйнена отмечают, что перегруженность состава закрывает дорогу в НХЛ молодым игрокам, задрафтованным недавно — кроме того, «Коламбусу» сложно обменять игроков, которые часто попадают в запас. Уволить генменеджера в НХЛ всегда бывает очень трудно», — пишет автор The Hockey News Джейсон Ньюлэнд.

Пока у «Коламбуса» за 20 с небольшим сезонов существования лишь одна победа в серии плей-офф — историческая, конечно, с выносом «Тампы» 4-0, но этого всё равно мало. Клуб словно навеки погряз в хоккейном чистилище — и нужны решительные меры, чтобы вытащить огайского бегемота из болота.