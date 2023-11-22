Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нынешний «Спартак» — это сенсация». Пашков — о лидерстве клуба в КХЛ

«Нынешний «Спартак» — это сенсация». Пашков — о лидерстве клуба в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил великолепное выступление «Спартака» в текущем сезоне КХЛ. Красно-белые после 34 матчей возглавляют таблицу лиги.

«Лидерство «Спартака» в КХЛ впечатляет. Клуб, совершенно неожиданно изменив всю тренерскую группу и очень существенно обновив состав, стал демонстрировать игру «Спартака» прежних советских времён. Комбинационный хоккей, атакующие действия, коллективный энтузиазм, — всё это мы видим в команде Алексея Жамнова. Нынешний «Спартак» — это сенсация. Говорят, что красно-белые в итоге сбавят темп, но я думаю, что они будут добавлять и крепнуть. В плей-офф команда может стать серьёзной силой. Публика пошла на хоккей, зрителя привлекает такая игра. «Спартак» украшает наш чемпионат», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Спартак» — сенсация, СКА необходимо спокойствие. Итоги первой половины сезона КХЛ, Запад
«Спартак» — сенсация, СКА необходимо спокойствие. Итоги первой половины сезона КХЛ, Запад
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android