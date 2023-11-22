Минтюков вошёл в топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic

Журналисты сайта The Athletic составили рейтинг претендентов на «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона.

Лидером рейтинга стал 18-летний канадский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. В 16 сыгранных матчах нападающий забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.

Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков находится на четвёртой строчке рейтинга. 19-летний игрок обороны в текущем сезоне сыграл 18 матчей, где набрал 10 (1+9) очков.

«Уровень активности Минтюкова, креативность и уравновешенность в атаке, похоже, сделают его одним из лучших атакующих защитников лиги на долгие годы вперёд. Похоже, в этом году он вполне уверенно наберёт более 40 очков», — сказано в статье.

Полностью топ-10 претендентов на «Колдер Трофи» выглядит так:

1. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс»;

2. Брок Фабер, «Миннесота Уайлд»;

2. Люк Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»;

4. Павел Минтюков, «Анахайм Дакс»;

5. Логан Кули, «Аризона Койотс»;

5. Адам Фантилли, «Коламбус Блю Джекетс»;

7. Марко Росси, «Миннесота Уайлд»;

8. Лео Карлссон, «Анахайм Дакс»;

9. Мэттью Пойтрас, «Бостон Брюинз»;

10. Джозеф Уолл, «Торонто Мэйпл Лифс».