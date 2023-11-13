Главный тренер «Анахайма» высоко оценил игру Павла Минтюкова

Главный тренер «Анахайм Дакс» Грег Кронин после победы над «Сан-Хосе Шаркс» (4:1) высоко оценил вклад российского защитника Павла Минтюкова в успешную игру команды. В матче 19-летний игрок обороны отметился результативной передачей.

«Очень интересно следить за молодыми Мэйсоном Мактавишем, Лео Карлссоном и Минтюковым. Минтюков — скромный парень, который делает вклад в наш успех каждую игру. В обороне он сильнее, чем думает большинство людей. Эти трое парней являются краеугольными камнями для нашей организации», — приводит слова Кронина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне на счету Минтюкова 14 матчей, в которых он забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков с двумя минутами штрафа.