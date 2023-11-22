Щитов: недавно говорили, что Кравца нужно увольнять, но сейчас «Авангард» наверху

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил 10-матчевую победную серию «Авангарда».

«Вы знаете, очень здорово играют лидеры. Неплохо работает большинство, у команды хороший тренерский штаб. Михаил Кравец умеет создавать боеспособные коллективы. Александр Свитов на скамейке тоже сильно ему помогает. Всё вместе даёт результат. Команда боевая, она хорошо настроена. Но я думаю, что в этом сезоне у неё ещё будут спады. Без них никуда. Все команды чередуют подъёмы и спады. Не так давно говорили, что Кравца нужно увольнять, что это не тренер для больших дел, что с ним команда не справится. Но сейчас она наверху на Востоке», — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

Ранее чемпион мира, известный в прошлом нападающий «Авангарда» и бывший президент клуба Максим Сушинский рассказал о работе главного тренера «ястребов» Михаила Кравца.