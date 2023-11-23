Три очка Фаббри принесли «Детройту» домашнюю победу над «Нью-Джерси»

В Детройте, на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» уверенно переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0).

Шайбами в этой встрече отметились Лукас Рэймонд, Дилан Ларкин, Робби Фаббри и Мориц Зайдер. У Фаббри, помимо гола, также две результативные передачи.

«Ред Уингз» набрали 21 очко и занимают промежуточное седьмое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «красные крылья» сыграют 24 ноября на выезде с «Бостон Брюинз».

«Дьяволы» остаются с 17 очками и идут на 17 строчке. В ближайшей игре 25 ноября команда Линди Раффа примет дома «Коламбус Блю Джекетс».