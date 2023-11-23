Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три очка Фаббри принесли «Детройту» домашнюю победу над «Нью-Джерси»

Три очка Фаббри принесли «Детройту» домашнюю победу над «Нью-Джерси»
Комментарии

В Детройте, на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» уверенно переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0).

Шайбами в этой встрече отметились Лукас Рэймонд, Дилан Ларкин, Робби Фаббри и Мориц Зайдер. У Фаббри, помимо гола, также две результативные передачи.

«Ред Уингз» набрали 21 очко и занимают промежуточное седьмое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «красные крылья» сыграют 24 ноября на выезде с «Бостон Брюинз».

«Дьяволы» остаются с 17 очками и идут на 17 строчке. В ближайшей игре 25 ноября команда Линди Раффа примет дома «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Рэймонд (Фаббри, Комфер) – 16:58     2:0 Ларкин (Дебринкэт) – 17:18     3:0 Фаббри (Спронг, Велено) – 18:10     4:0 Зайдер (Спронг, Уолман) – 29:05 (pp)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android