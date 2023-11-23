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Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» нанести «Эдмонтону» 3 поражение подряд

Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» нанести «Эдмонтону» 3 поражение подряд
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В Роли, на стадионе «PNC-Arena» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Фаст (Мартинук, Чатфилд) – 09:17     2:0 Друри (Бантинг, Орлов) – 09:52     3:0 Терявяйнен (Ахо, Джарвис) – 11:23     4:0 Джарвис (Терявяйнен, Чатфилд) – 14:47     4:1 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 17:13 (pp)     5:1 Нечас (Свечников, Шей) – 22:13     5:2 Экхольм (Маклауд, Фёгеле) – 37:48 (sh)     5:3 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 43:45     6:3 Бёрнс (Стаал) – 58:56 (sh)    
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