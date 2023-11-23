Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» нанести «Эдмонтону» 3 поражение подряд

В Роли, на стадионе «PNC-Arena» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).