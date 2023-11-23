Ларионов: пока не знаем точного решения, как быть с Мельничуком. Надеюсь, что его найдём

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от московского «Динамо» (2:3) рассказал о ситуации с вратарём Алексеем Мельничуком.

«Как быть Мельничуку и что с ним делать? Знаете, здесь я с вами соглашусь: вратари должны играть, потому что тренироваться – это одно, а играть – другое. У нас нет фарм-клуба, который в принципе мог хотя бы дать игровую практику. Мы об этом говорим и думаем. Думаю, мы придём к решению в ближайшие пару недель, до дедлайна.

Надеюсь, что Гуска и Кульбаков будут в порядке и будут теми людьми, на которых мы надеемся и с которыми идём дальше. Мельничука не хочется держать в резерве, потому что ему не 18 лет, ему надо играть. Пока мы ещё не знаем точного решения, как тут быть, но надеюсь, что мы его найдём», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.