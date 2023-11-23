Лидер «Торпедо» Гончарук получил травму верхней части тела в матче с «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от московского «Динамо» (2:3) рассказал, что лидер нижегородского клуба Сергей Гончарук получил травму верхней части тела.

«Не скажу, что наши травмы системные, потому что хоккей – это контактная игра. Естественно идут удары, которые иногда судьи не видят. У Сергея Гончарука травма верхней части тела, и пока мы не будем делать никаких выводов, пока завтра не узнаем его состояние, но, конечно, это большая потеря именно для ведущего звена.

Пришлось перестраивать звенья в ходе матча, но тем не менее команда становится крепче. Она не потеряла тот игровой ритм и играла хорошо, несмотря на такие потери. Но с другой стороны мы знаем, где сейчас брать потенциал, и как двигаться дальше», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.