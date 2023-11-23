Ларионов – после матча с «Динамо»: мы не можем жить отдельно от судейского аппарата

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Динамо» (2:3) в Москве ответил на вопрос о том, что у бело-голубых не было ни одного удаления за встречу.

«Удивило ли, что у «Динамо» не было ни одного меньшинства? Конечно, я могу это прокомментировать, но… Не трогая тему судейства? Вы знаете, всегда можно находить причины, пусть они останутся между нами, хотя эта тема должна обсуждаться в любом случае, потому что мы не можем жить отдельно от судейского аппарата. Это всегда на усмотрение арбитров, их уровень, как они видят игру. То, что было, то было, этого уже не вернёшь. Надеюсь, что в дальнейшем будет лучше», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.