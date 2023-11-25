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«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис» в гостях, Тренин и Бучневич забили по голу

«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис» в гостях, Тренин и Бучневич забили по голу
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«Сент-Луис Блюз» проиграли в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:8. Игра состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе.

Российский нападающий хозяев Павел Бучневич забил первый гол своей команды в матче, а также выступил одним из ассистентов при втором взятии ворот гостей, когда отличился Роберт Томас. Ещё одну шайбу у «Блюз» забросил Джейк Нейборс.

У гостей голы забили Филип Форсберг (дважды), российский нападающий Яков Тренин, Люк Евангелиста (дважды), Спенсер Стастни, Райан О'Райлли и Кифер Шервуд.

Бучневич провёл на площадке 18 минут 38 секунд, нанёс три броска и провёл один силовой приём. Он также заработал четыре минуты штрафа и закончил матч с показателем полезности «-1».

Его партнёр по команде нападающий Никита Александров сыграл 7 минут 1 секунду. Он заработал две минуты штрафа, нанёс один бросок и сделал один хит. Александров закончил матч с «0» по системе «плюс-минус».

Ещё один российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко провёл на площадке 14 минут 4 секунды, нанёс пять бросков и получил показатель полезности «-1».

Тренин сыграл 18 минут 41 секунду. Он совершил четыре броска, провёл один силовой приём и закончил игру, имея в активе «+2» по системе «плюс-минус».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 8
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Нюквист, Лозон) – 06:57     0:2 Тренин (Сиссонс, Макдона) – 07:25     0:3 Евангелиста (Шервуд, Каррье) – 13:53     1:3 Бучневич (Сканделла, Томас) – 16:32     1:4 Stastney (Евангелиста, Шервуд) – 22:45     1:5 О'Райлли (Форсберг, Бэрри) – 24:46 (pp)     1:6 Евангелиста (Томасино, Каррье) – 26:00     2:6 Томас (Бучневич, Саад) – 30:17     2:7 Форсберг (Смит) – 37:29     3:7 Нейборс (Крюг, Кайру) – 45:23 (pp)     3:8 Шервуд – 52:42    
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