«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис» в гостях, Тренин и Бучневич забили по голу

«Сент-Луис Блюз» проиграли в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:8. Игра состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе.

Российский нападающий хозяев Павел Бучневич забил первый гол своей команды в матче, а также выступил одним из ассистентов при втором взятии ворот гостей, когда отличился Роберт Томас. Ещё одну шайбу у «Блюз» забросил Джейк Нейборс.

У гостей голы забили Филип Форсберг (дважды), российский нападающий Яков Тренин, Люк Евангелиста (дважды), Спенсер Стастни, Райан О'Райлли и Кифер Шервуд.

Бучневич провёл на площадке 18 минут 38 секунд, нанёс три броска и провёл один силовой приём. Он также заработал четыре минуты штрафа и закончил матч с показателем полезности «-1».

Его партнёр по команде нападающий Никита Александров сыграл 7 минут 1 секунду. Он заработал две минуты штрафа, нанёс один бросок и сделал один хит. Александров закончил матч с «0» по системе «плюс-минус».

Ещё один российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко провёл на площадке 14 минут 4 секунды, нанёс пять бросков и получил показатель полезности «-1».

Тренин сыграл 18 минут 41 секунду. Он совершил четыре броска, провёл один силовой приём и закончил игру, имея в активе «+2» по системе «плюс-минус».