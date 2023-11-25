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Панин провёл жёсткий силовой приём против Шабанова и сильно удивился, когда его не удалили

Панин провёл жёсткий силовой приём против Шабанова и сильно удивился, когда его не удалили
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Идёт второй период, счёт 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
0 : 0
Трактор
Челябинск

В первом периоде традиционно жёстким силовым приёмом отметился капитан «Салавата» Григорий Панин, сбивший с ног нападающего «Трактора» Максима Шабанова. Судьи отправились просматривать данный эпизод и вынесли вердикт о том, что нарушения в этом эпизоде не усмотрели. Наблюдавший за оглашением решения Панин сделал удивлённое лицо, когда услышал, что не будет удалён.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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