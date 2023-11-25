Панин провёл жёсткий силовой приём против Шабанова и сильно удивился, когда его не удалили

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Идёт второй период, счёт 0:0.

В первом периоде традиционно жёстким силовым приёмом отметился капитан «Салавата» Григорий Панин, сбивший с ног нападающего «Трактора» Максима Шабанова. Судьи отправились просматривать данный эпизод и вынесли вердикт о том, что нарушения в этом эпизоде не усмотрели. Наблюдавший за оглашением решения Панин сделал удивлённое лицо, когда услышал, что не будет удалён.

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