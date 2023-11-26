В НХЛ улучшили статистику Панарина в матче с «Бостоном». Он набрал три очка, а не два

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:2, 2:1, 2:1).

Через несколько часов после завершения встречи пресс-служба НХЛ сообщила об изменении протокола матча. В эпизоде со вторым голом «синерубашечников» оказался изменён один из ассистентов Криса Крайдера: им стал Артемий Панарин, а не Винсент Трочек, на которого изначально была записана результативная передача. Таким образом, официально российский форвард набрал в этом матче 3 (1+2) очка, а не 2 (1+1).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В общей сложности в нынешнем сезоне в активе Артемия стало 29 (11+18) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "+3".