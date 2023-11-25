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Два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Бостон» со счётом 7:4

Два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Бостон» со счётом 7:4
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:2, 2:1, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Бонино – 05:58     2:0 Крайдер (Трочек, Густафссон) – 10:56 (pp)     2:1 Койл (Фредерик, ван Римсдайк) – 13:50     2:2 Гики (Лауко, Форборт) – 14:14     3:2 Крайдер (Труба) – 18:41 (sh)     3:3 Пастрняк (Заха) – 20:26 (pp)     4:3 Веси (Трочек, Панарин) – 36:37     5:3 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 39:36     6:3 Питлик (Веси, Гудроу) – 41:26     6:4 Койл (ван Римсдайк, Гики) – 42:29     7:4 Панарин (Шнайдер, Джонс) – 44:38    

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Ник Бонино, Джимми Веси, К'Андре Миллер, Тайлер Питлик, Артемий Панарин, а также Крис Крайдер, оформивший дубль. Российский нападающий к голу также добавил результативную передачу. Голкипер Игорь Шестёркин провёл матч в запасе.

За «Бостон» шайбы забросили Морган Гики, Давид Пастрняк, а также Чарли Койл, оформивший дубль. Гики к голу добавил результативную передачу. У Джеймса ван Римсдайка два ассиста.

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