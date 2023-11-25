Два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Бостон» со счётом 7:4
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:2, 2:1, 2:1).
НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Бонино – 05:58 2:0 Крайдер (Трочек, Густафссон) – 10:56 (pp) 2:1 Койл (Фредерик, ван Римсдайк) – 13:50 2:2 Гики (Лауко, Форборт) – 14:14 3:2 Крайдер (Труба) – 18:41 (sh) 3:3 Пастрняк (Заха) – 20:26 (pp) 4:3 Веси (Трочек, Панарин) – 36:37 5:3 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 39:36 6:3 Питлик (Веси, Гудроу) – 41:26 6:4 Койл (ван Римсдайк, Гики) – 42:29 7:4 Панарин (Шнайдер, Джонс) – 44:38
В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Ник Бонино, Джимми Веси, К'Андре Миллер, Тайлер Питлик, Артемий Панарин, а также Крис Крайдер, оформивший дубль. Российский нападающий к голу также добавил результативную передачу. Голкипер Игорь Шестёркин провёл матч в запасе.
За «Бостон» шайбы забросили Морган Гики, Давид Пастрняк, а также Чарли Койл, оформивший дубль. Гики к голу добавил результативную передачу. У Джеймса ван Римсдайка два ассиста.
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