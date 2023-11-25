Два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Бостон» со счётом 7:4

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:2, 2:1, 2:1).

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Ник Бонино, Джимми Веси, К'Андре Миллер, Тайлер Питлик, Артемий Панарин, а также Крис Крайдер, оформивший дубль. Российский нападающий к голу также добавил результативную передачу. Голкипер Игорь Шестёркин провёл матч в запасе.

За «Бостон» шайбы забросили Морган Гики, Давид Пастрняк, а также Чарли Койл, оформивший дубль. Гики к голу добавил результативную передачу. У Джеймса ван Римсдайка два ассиста.