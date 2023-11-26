Сорокин отыграл на «ноль» в матче с «Филадельфией», но «Айлендерс» потерпели поражение

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» встречался «Филадельфией Флайерз».

Основное время матча и овертайм победителя выявить не смогли, командам отличиться не удалось и со счётом 0:0 они подошли к серии послематчевых буллитов. Там сильнее оказались гости. Победный буллит на счету Тайсона Фёрстера.

По ходу встречи российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 39 спасений и записал в свой актив матч «на ноль».

В параллельных матчах «Питтсбург» со счётом 3:2 одолел «Торонто». Российский форвард Евгений Малкин в составе «Пингвинз» результативными действиями не отметился. Также «Нью-Джерси» разгромил «Баффало» (7:2).