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Сорокин отыграл на «ноль» в матче с «Филадельфией», но «Айлендерс» потерпели поражение

Сорокин отыграл на «ноль» в матче с «Филадельфией», но «Айлендерс» потерпели поражение
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» встречался «Филадельфией Флайерз».

Основное время матча и овертайм победителя выявить не смогли, командам отличиться не удалось и со счётом 0:0 они подошли к серии послематчевых буллитов. Там сильнее оказались гости. Победный буллит на счету Тайсона Фёрстера.

По ходу встречи российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 39 спасений и записал в свой актив матч «на ноль».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 1
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фёрстер – 65:00    

В параллельных матчах «Питтсбург» со счётом 3:2 одолел «Торонто». Российский форвард Евгений Малкин в составе «Пингвинз» результативными действиями не отметился. Также «Нью-Джерси» разгромил «Баффало» (7:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бертуцци (Таварес, Райлли) – 03:59     1:1 Гюнцель (О'Коннор, Кросби) – 04:27     1:2 Нис (Йернкрок) – 07:48     2:2 Аччари – 30:01     3:2 Карлссон (Летанг, Картер) – 39:32    
НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
7 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Хольц (Хаула, Хэмилтон) – 01:31     2:0 Тоффоли (Смит, Мерсер) – 11:09     3:0 Хишир (Палат, Братт) – 15:20     4:0 Палат (Братт, Хишир) – 18:27     4:1 Скиннер (Так, Миттельштадт) – 21:53 (pp)     5:1 Тоффоли (Хольц, Хьюз) – 22:44     6:1 Мерсер (Хэмилтон, Хьюз) – 40:50     6:2 Окпосо (Пауэр, Петерка) – 43:55 (pp)     7:2 Хьюз – 45:38 (pp)    
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