Экс-директор «Трактора»: команда уставшая, эмоций не хватает, запал начинает пропадать

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил игру челябинского клуба в последних матчах.

«После поражений от «Авангарда» и «Металлурга» тренерский штаб хотел оживить команду, перекроил звенья, но получилось не очень удачно. Из-за этих перестановок выключились Кравцов, Бурдасов и ещё ряд хоккеистов.

Неудачно сыграл и вратарь Зак Фукале. У него есть хорошие матчи, но он не может играть стабильно. Первый гол, забитый из-за ворот и сломавший всю игру, – его гол. Вратарь высокого уровня не должен такие шайбы пропускать. А голкипер «Салавата Юлаева» тащил всё до конца. Не пропусти Фукале ни одного гола, была бы ничья, а это хотя бы одно набранное очко. В решающих матчах важна безошибочная игра вратаря.

В целом видно, что команда уставшая, эмоций не хватает, запал начинает пропадать. Ряд игроков стал сдавать в физической подготовке, отсюда и ошибки. При Алексее Заварухине у «Трактора» были очень хорошие матчи, удалось исправить ситуацию. Однако атакующий хоккей требует больших физических затрат. Раньше помогали эмоции, но спортивная форма недолговечная, и всегда бывают спады. Сейчас команда попала в яму. Оттуда надо её грамотно вывести благодаря мастерству тренерского штаба, хорошим восстановительным мероприятиям. Будем надеяться, что команду выведут из этого состояния и «Трактор» вновь будет радовать хорошей игрой. Ситуацию в турнирной таблице исправили, но другие команды тоже хотят попасть в плей-офф и будут биться до конца. Задача ещё не выполнена, впереди серьёзная борьба.

Антон Бурдасов заметно сбавил. У него хороший бросок, но скорость с возрастом падает, и надо повышать требования к себе. Тем более все знают, какие у него зарплаты и машины. Злые языки сразу начинают вытаскивать всё это на поверхность. У Бурдасова была травма, и, может, она сказывается. Сошников, Дер-Аргучинцев, Кравцов немного просели. Игроки будто стали беречь себя, не лезут на ворота, не идут в борьбу. Просел и Робинсон, катание тяжёлое: мастерства у него не так много, но парень с характером, может забить. Это игрок третьего-четвёртого звена, сможет забросить шайбу, если будут моменты.

Атакующий хоккей требует длинную лавку. Игроков надо менять, давать им отдохнуть. Вот, например, «Металлург» дал отдохнуть своему лучшему звену в матче против «Спартака». В Магнитогорске есть равноценные замены. А в «Тракторе» некем заменить Бурдасова или Кравцова. Надо менять тактику в нужное время: хорошая команда умеет играть и в активный хоккей, и в оборонительный, когда уже не хватает сил или игроков. Надо смотреть хоккеистов в «Челмете» и «Белых Медведях». Перед началом сезона я говорил, что у «Трактора» не тот состав, чтобы играть в тактику силового давления, а моим словам не придавали значения – мол, такие мастера. Но команда пока не готова играть в активный хоккей на протяжении всего сезона», – приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Ранее олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал, в чём сейчас главная проблема «Трактора».