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«Смотрится чуть старомодно». Светлов рассказал, чем игра «Трактора» похожа на «Питтсбург»

«Смотрится чуть старомодно». Светлов рассказал, чем игра «Трактора» похожа на «Питтсбург»
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал в чём проблема «Трактора» и сравнил игру челябинского клуба с игрой «Питтсбурга» в текущем сезоне НХЛ.

«Сегодня КХЛ — ровная Лига, каждый способен победить каждого. Многое зависит от концентрации, заряженности, умении доиграть правильно, до конца, всеми звеньями не девять эпизодов из десяти, а все десять. Вот с этой точки зрения у „Трактора“ пока не всё получается. Мелькают моменты академизма, возможно, недонастроя, кто-то выпадает. В условиях высочайшей конкуренции на Востоке это сразу влияет на результат.

Говоря о Челябинске, можно привести параллели с НХЛ, с «Питтсбургом». Эта команда во многих эпизодах тоже играет эффектно, постоянно перебрасывает соперников, Евгений Малкин и Сидни Кросби в ряде смен доминируют. Но хоккей в НХЛ стал очень быстрым и цельным, с моментальным переходом из своей зоны в чужую. С этой точки зрения тот же «Питтсбург» смотрится чуть старомодно, есть дисбаланс в звеньях, что отражается на результате — «Пингвины» пока не выходят в плей-офф», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

«Трактор» на текущий момент занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ, «Питтсбург» расположился на 11-м месте Востока НХЛ.

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