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Главный тренер «Северстали» Козырев рассказал о победе над «Адмиралом»

Главный тренер «Северстали» Козырев рассказал о победе над «Адмиралом»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал гостевую победу над «Адмиралом» (5:4 Б) во Владивостоке.

«Тяжёлый для нас матч и традиционно тяжёлый матч в этой поездке на Дальний Восток. Большое значение имеет победа сегодняшняя для нашей команды. Мы немного растеряли преимущество, которое мы создали вначале, но здорово в концовке сыграли. Хотелось бы отметить игру нашего вратаря и бригады меньшинства. Ребята молодцы, они сохранили бодрость до конца. Модель игры, которую мы стараемся играть, сегодня присутствовала. Это весьма отрадно. В Хабаровске у нас не получилось, а здесь этот рисунок игры опять был виден», — приводит слова Козырева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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