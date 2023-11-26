«Адмирал» проиграл «Северстали» в дебютном матче Демченко за владивостокский клуб

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Северсталью». Победу в результативном матче одержали череповчане со счётом 5:4 по буллитам.
Уже к седьмой минуте матча дубль оформил нападающий «Северстали» Адам Лишка. Однако ещё до первого перерыва владивостокцам удалось сравнять счёт в матча — отличились Николай Чебыкин и Никита Аноховский. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — голы забили Иван Подшивалов и Александр Горшков. По ходу второго периода дебютировал в воротах «Адмирала» Василий Демченко, недавно обменянный из «Авангарда». В третьем периоде команды вновь обменялись голами, овертайм победителя не выявил. Победный бросок в серии буллитов на счету Данила Аймурзина. Демченко пропустил с игры одну шайбу и два гола в серии буллитов.
Таким образом, «Северсталь» прервала трёхматчевую серию поражений.
- 26 ноября 2023
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