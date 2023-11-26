Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» проиграл «Северстали» в дебютном матче Демченко за владивостокский клуб

«Адмирал» проиграл «Северстали» в дебютном матче Демченко за владивостокский клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Северсталью». Победу в результативном матче одержали череповчане со счётом 5:4 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Муханов, Абросимов) – 03:56 (5x5)     0:2 Лишка (Степанов, Пилипенко) – 06:30 (5x4)     1:2 Чебыкин (Горшков, Паутов) – 10:16 (5x5)     2:2 Аноховский (Бучельников) – 16:11 (5x5)     2:3 Подшивалов (Коростелёв) – 20:20 (5x5)     3:3 Горшков (Соловьёв, Гутик) – 39:47 (5x4)     4:3 Горшков (Берлёв, Фьоре) – 43:17 (5x5)     4:4 Абросимов (Давыдов, Чуркин) – 47:25 (5x5)     4:5 Аймурзин – 65:00    

Уже к седьмой минуте матча дубль оформил нападающий «Северстали» Адам Лишка. Однако ещё до первого перерыва владивостокцам удалось сравнять счёт в матча — отличились Николай Чебыкин и Никита Аноховский. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — голы забили Иван Подшивалов и Александр Горшков. По ходу второго периода дебютировал в воротах «Адмирала» Василий Демченко, недавно обменянный из «Авангарда». В третьем периоде команды вновь обменялись голами, овертайм победителя не выявил. Победный бросок в серии буллитов на счету Данила Аймурзина. Демченко пропустил с игры одну шайбу и два гола в серии буллитов.

Таким образом, «Северсталь» прервала трёхматчевую серию поражений.

Материалы по теме
«Авангард» обменял Василия Демченко в «Адмирал». В Омск отправился Павел Хомченко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android