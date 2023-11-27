Гол и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Джейк Нейборс, Кевин Хейз, Джейк Нейборс и российский нападающий Павел Бучневич. Россиянин также записал на свой счёт результативную передачу. За «Чикаго» голами отметились Райан Донато и Борис Катчук.
В следующем матче «Чикаго» встретится с «Сиэтлом», а «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
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