Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

Гол и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Джейк Нейборс, Кевин Хейз, Джейк Нейборс и российский нападающий Павел Бучневич. Россиянин также записал на свой счёт результативную передачу. За «Чикаго» голами отметились Райан Донато и Борис Катчук.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Сиэтлом», а «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Бучневич, Крюг) – 03:21     0:2 Хейз (Кайру, Саад) – 05:27     1:2 Донато (Филлипс, Кайзер) – 14:45     1:3 Бучневич (Томас, Крюг) – 17:02 (pp)     1:4 Нейборс (Бучневич, Томас) – 53:52     2:4 Катчук (Донато, Кайзер) – 58:58    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android