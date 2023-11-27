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Нападающий московского «Динамо» Гусев вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев в гостевом матче с минскими одноклубниками отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, набрав два очка, Никита Гусев вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ, обойдя Найджела Доуса.

Лучшие бомбардиры в истории КХЛ:

1. Сергей Мозякин – 928 очков.

2. Вадим Шипачёв – 902 очка.

3. Данис Зарипов – 685 очков.

4. Александр Радулов – 683 очка.

5. Никита Гусев – 552 очка.

Всего в текущем сезоне на счету 31-летнего Гусева 35 матчей, где форвард забросил 12 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 40 очков.

Напомним, в Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало одноклубников из Москвы. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.