Нападающий московского «Динамо» Гусев вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев в гостевом матче с минскими одноклубниками отдал две результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, набрав два очка, Никита Гусев вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ, обойдя Найджела Доуса.
Лучшие бомбардиры в истории КХЛ:
1. Сергей Мозякин – 928 очков.
2. Вадим Шипачёв – 902 очка.
3. Данис Зарипов – 685 очков.
4. Александр Радулов – 683 очка.
5. Никита Гусев – 552 очка.
Всего в текущем сезоне на счету 31-летнего Гусева 35 матчей, где форвард забросил 12 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 40 очков.
Напомним, в Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало одноклубников из Москвы. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.