«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт с 29-летним нападающим

«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Данилом Файзуллиным. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

«Данил Файзуллин провёл в составе «моряков» 90 матчей, набрал 24 (10+14) очка. Благодарим Данила за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Файзуллин провёл 18 матчей, в которых форвард отметился одной заброшенной шайбой. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге 29-летний нападающий сыграл 359 матчей за «Ак Барс», «Авангард», «Амур» и «Адмирал». В этих встречах Данил забросил 45 шайб и отдал 65 результативных передач, набрав в общей сложности 110 очков. «Адмирал» с 25 результативными баллами в активе находится на последнем месте в таблице Востока.