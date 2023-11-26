«Разочаровало меня, как мы бросаем буллиты». Тамбиев — о поражении от «Северстали»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги поражения от «Северстали» (4:5Б) и заявил, что остался разочарован исполнением буллитов владивостокскими хоккеистами.

«Немного проспали начало, соперник этим воспользовался. После таймаута команда преобразилась, и пошёл обоюдоострый хоккей. Молодцы, что с 0:2 отыгрались, повели в счёте, но немного не дотерпели в концовке. Буллиты в этом сезоне у нас не идут. Честно говоря, разочаровало меня, как мы бросаем буллиты. А так команда боролась, забила 4 гола. Могу отметить, что «Северсталь» очень креативная команда в атаке. Нам не всегда было легко с ними, но ребята достойно выглядели. Буллитная серия смазала концовку, я так скажу», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.